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UFC 302: кард участников, список боёв, коэффициенты и ставки

UFC 302: кард участников, список боёв, коэффициенты и ставки
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2 июня всех поклонников смешанных единоборств ждёт настоящий праздник. Дана Уайт собрал в один кард UFC 302 сразу несколько интересных поединков, свидетелями которых нам предстоит стать. Турнир пройдёт в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр».

В главном поединке вечера Ислам Махачев проведёт свою третью защиту титула. Его соперником станет Дастин Порье. В соглавном событии UFC 302 Шон Стрикленд проведёт бой с Пауло Костой.

Экспресс на бои:
Экспресс на UFC 302: Копылов и Махачев ликуют, у Стрикленда — непростой бой
Экспресс на UFC 302: Копылов и Махачев ликуют, у Стрикленда — непростой бой

Начало турнира запланировано на 1:15 мск. Поединки основного карда начнутся не ранее 5:00 мск. Прелимы покажут на телеканале «Матч Боец», а трансляция главного карда состоится на телеканале «Матч!».

Основной кард UFC 302:

  • Ислам Махачев – Дастин Порье;
  • Шон Стрикленд – Пауло Коста;
  • Кевин Холланд – Михал Олексейчук;
  • Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
  • Рэнди Браун – Элизеу Залески.

Прелимы:

  • Роман Копылов – Сезар Алмейда;
  • Грант Доусон – Джо Солецки;
  • Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
  • Нико Прайс – Алекс Мороно.

Ранние прелимы:

  • Микки Галл – Бассил Хафез;
  • Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
  • Митч Рапосо — Андре Лима.

Эксперты оценили шансы Порье отобрать титул чемпиона у Махачева коэффициентом 6.00. Если Ислам защитит пояс – сыграет 1.15. На победу россиянина нокаутом предлагают поставить за 3.75, а вероятность того, что он выиграет удушением или приёмом, оценена в 1.79.

В соглавном поединке букмекеры считают фаворитом Стрикленда и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.43. Шансы Косты оценили в 2.93. Если Шон выиграет по очкам, сыграет коэффициент 2.80; единогласным решением – 3.35.

Чем закончится со-главный бой UFC 302:
Шон Стрикленд — Пауло Коста. Тарзан планирует вернуть титул
Шон Стрикленд — Пауло Коста. Тарзан планирует вернуть титул
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