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UFC 302: где смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало

2 июня всех поклонников смешанных единоборств ждёт настоящий праздник. Дана Уайт собрал в один кард UFC 302 сразу несколько интересных поединков, свидетелями которых нам предстоит стать. Турнир пройдёт в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр».

В главном поединке вечера Ислам Махачев проведёт свою третью защиту титула. Его соперником станет Дастин Порье. В соглавном событии UFC 302 Шон Стрикленд проведёт бой с Пауло Костой.

Начало турнира запланировано на 1:15 мск. Поединки основного карда начнутся не ранее 5:00 мск. Прелимы покажут на телеканале «Матч Боец», а трансляция главного карда состоится на «Матч!».

Основной кард UFC 302:

Ислам Махачев – Дастин Порье;

Шон Стрикленд – Пауло Коста;

Кевин Холланд – Михал Олексейчук;

Жаилтон Алмейда – Александр Романов;

Рэнди Браун – Элизеу Залески.

Прелимы:

Роман Копылов – Сезар Алмейда;

Грант Доусон – Джо Солецки;

Филип Роу – Джейк Мэттьюс;

Нико Прайс – Алекс Мороно.

Ранние прелимы: