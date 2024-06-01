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Роман Копылов — Сезар Алмейда: ставки и коэффициенты, прогноз

Роман Копылов — Сезар Алмейда: ставки и коэффициенты, прогноз
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В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Кард подобрался очень интересный, даже в прелимах. В одном из поединков Роман Копылов подерётся с Сезаром Алмейдой. Начало – не ранее 4:15 мск.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

Эксперты отдают предпочтение Копылову. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.85, а шансы Алмейды оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0.

Букмекеры считают, что поединок не закончится досрочно. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.89, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.92.

На победу Романа нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 3.10. Если он финиширует Алмейду в первом раунде – сыграет 5.30. Вероятность того, что Копылов нокаутирует бразильца ударом колена, оценена в 15.0.

У Копылова богатый арсенал ударов:
Сезар Алмейда — Роман Копылов. Хед-кик или удар по печени — чем удивит россиянин?
Сезар Алмейда — Роман Копылов. Хед-кик или удар по печени — чем удивит россиянин?
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