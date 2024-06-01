Роман Копылов — Сезар Алмейда: ставки и коэффициенты, прогноз

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Кард подобрался очень интересный, даже в прелимах. В одном из поединков Роман Копылов подерётся с Сезаром Алмейдой. Начало – не ранее 4:15 мск.

Эксперты отдают предпочтение Копылову. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.85, а шансы Алмейды оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0.

Букмекеры считают, что поединок не закончится досрочно. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.89, а тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.92.

На победу Романа нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 3.10. Если он финиширует Алмейду в первом раунде – сыграет 5.30. Вероятность того, что Копылов нокаутирует бразильца ударом колена, оценена в 15.0.