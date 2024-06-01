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Шон Стрикленд — Пауло Коста: коэффициенты и прогнозы, кто фаворит

Шон Стрикленд — Пауло Коста: коэффициенты и прогнозы, кто фаворит
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В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. В со-главном поединке Шон Стрикленд подерётся с Пауло Костой. Начало – не ранее 6:30 мск.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Шон Стрикленд - Пауло Коста
02 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Пауло Коста

Эксперты считают фаворитом Стрикленда. Поставить на победу Шона можно с коэффициентом 1.43, а шансы Косты оценили в 2.93. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0.

Букмекеры считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.02, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.75. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, идут с коэффициентом 1.90.

Аналитики оценили и самые невероятные варианты. Поставить на победу Стрикленда ввиду дисквалификации бразильца можно с коэффициентом 100. Если Шон выиграет ручным треугольником – сыграет 30.0. Поставить на то, что Коста нокаутирует соперника ударом колена, можно за 28.0.

Прогноз на бой Стрикленд — Коста:
Шон Стрикленд — Пауло Коста. Тарзан планирует вернуть титул
Шон Стрикленд — Пауло Коста. Тарзан планирует вернуть титул
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