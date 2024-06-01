Шон Стрикленд — Пауло Коста: коэффициенты и прогнозы, кто фаворит

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. В со-главном поединке Шон Стрикленд подерётся с Пауло Костой. Начало – не ранее 6:30 мск.

Эксперты считают фаворитом Стрикленда. Поставить на победу Шона можно с коэффициентом 1.43, а шансы Косты оценили в 2.93. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0.

Букмекеры считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.02, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.75. Ставки на то, что бой закончится нокаутом, идут с коэффициентом 1.90.

Аналитики оценили и самые невероятные варианты. Поставить на победу Стрикленда ввиду дисквалификации бразильца можно с коэффициентом 100. Если Шон выиграет ручным треугольником – сыграет 30.0. Поставить на то, что Коста нокаутирует соперника ударом колена, можно за 28.0.