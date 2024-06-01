Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: прогнозы и ставки на бой, коэффициенты

На 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланирован большой вечер бокса. В главном событии Дмитрий Бивол подерётся с Маликом Зинадом. Для россиянина это будет очередная защита пояса WBA Super. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.

Эксперты выбрали фаворита поединка. Они предлагают поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1.02, а успех Малика оценили в 15.0. Вероятность ничьей идёт за 30.0.

Букмекеры предполагают, что бой Бивол – Зинад продлится всю дистанцию. Тотал больше 11.5 раунда оценён в 1.82, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.86.

На победу россиянина нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 1.86. Если Дмитрий выиграет по очкам, сыграет 2.06. Победа Бивола раздельным решением судей идёт с коэффициентом 28.0.

Шансы Зинада выиграть досрочно аналитики оценили в 20.5. Если ливийский боксёр победит по очкам – сыграет 29.5.