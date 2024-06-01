Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй: прогнозы на бой, коэффициенты

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй: прогнозы на бой, коэффициенты
Комментарии

1 июня состоится претендентский бой, в котором померяются силами два топовых тяжеловеса — Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. Либо пан, либо пропал. Поединок станет определяющим для обоих боксёров. Это их последний шанс получить большой бой и продлить близящуюся к завершению карьеру.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Чжан Чжилэй

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Чжан Чжилэю. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.71. Шансы Деонтея Уайлдера оценили коэффициентом 2.25. Поставить на ничью можно за 19.0.

Если китайский боксёр одержит победу нокаутом – сыграет коэффициент 2.18. Победа Чжилэя по очкам идёт за 7.00. Если Уайлдер отправит Чжана в нокаут – сыграет 2.80. Победа Деонтея ввиду дисквалификации соперника идёт с коэффициентом 75.0.

Карьере Уайлдера конец или есть шанс реабилитироваться:
Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй. Бронзовый бомбардировщик уходит в закат
Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй. Бронзовый бомбардировщик уходит в закат
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android