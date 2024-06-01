Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй: прогнозы на бой, коэффициенты

1 июня состоится претендентский бой, в котором померяются силами два топовых тяжеловеса — Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. Либо пан, либо пропал. Поединок станет определяющим для обоих боксёров. Это их последний шанс получить большой бой и продлить близящуюся к завершению карьеру.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Чжан Чжилэю. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.71. Шансы Деонтея Уайлдера оценили коэффициентом 2.25. Поставить на ничью можно за 19.0.

Если китайский боксёр одержит победу нокаутом – сыграет коэффициент 2.18. Победа Чжилэя по очкам идёт за 7.00. Если Уайлдер отправит Чжана в нокаут – сыграет 2.80. Победа Деонтея ввиду дисквалификации соперника идёт с коэффициентом 75.0.