«Арсенал» — «Пари НН»: прогноз на стыковой матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Арсенал» — «Пари НН».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.91.

Все проблемы, которые не сумел решить тренерский штаб Илича, вышли на первый план в минувшей игре с «Арсеналом». Грубейшие ошибки в обороне, особенно на стандартах, беззубость и отсутствие креатива в атаке стали причиной очередного поражения нижегородцев. Сумеет ли наставник «Пари НН» исправить ситуацию за столь короткое время? Вряд ли.

«Арсенал» заслуживает лестных слов за стабильный сезон. Туляки не блистали в атаке, а, трезво оценив собственный потенциал, сделали акцент на надёжной обороне и бережном отношении к реализации опасных моментов. Именно поэтому они проиграли всего пять матчей в минувшем сезоне Первой лиги. Хотя 16 ничьих не позволили команде напрямую перейти в РПЛ.

Одним из творцов успеха «Арсенала» является главный тренер Александр Сторожук. Бывший наставник «Краснодара» за счёт внутренних резервов, запредельной мотивации и интересных тактических ходов часто ставил в тупик соперников. В последнем матче сезона «канонирам» достаточно сыграть вничью, чтобы оформить выход в РПЛ, поэтому специалисту нет причин ломать привычную схему.

Безвыигрышная серия «Пари НН» деморализовала команду. Нижегородцы постоянно теряют концентрацию и не до конца понимают тренерские решения. Необходимость играть агрессивно в нападении в Туле, чтобы сохранить шансы остаться в РПЛ, ставит подопечных Илича в неудобное положение, а «канониров» — в выгодное. Мы рекомендуем ставку на то, что «Арсенал» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 1.91.