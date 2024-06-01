Букмекеры назвали шансы Тони Крооса забить в последнем матче за «Реал»

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Эта игра станет последней для немецкого полузащитника Тони Крооса за мадридский «Реал». 34-летний футболист завершит карьеру по окончании Евро-2024.

Сделать ставку на гол Тони Крооса в финале Лиги чемпионов можно с коэффициентом 7.00. Это около 14% вероятности.

Если Кроос не сумеет отметиться результативным ударом в ворота «Боруссии», зайдёт коэффициент 1.07.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Тони Кроос провёл 11 матчей (девять — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей и двумя жёлтыми карточками, но обошёлся без забитых голов.