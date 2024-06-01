Прогноз «Чемпионата» на финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.48.

«Если не случится чего-то экстраординарного, шансы «Боруссии» разве что в том, чтобы загнать игру в серию пенальти. Дело в том, что дортмундцы на финише часто показывали нестабильные результаты, проигрывая разгромно всухую после разгромных побед и выигрывая снова. На финал, разумеется, соберутся, но на победу в основное время будет рассчитывать сложно. Так что первая часть прогноза — «Реал» не проиграет по итогам 90 минут.

Поскольку коэффициент на Х2 у букмекеров очень низкий (1.18), добавим вторую часть. На наш взгляд, имеет смысл зацепиться сразу за несколько крючков. Во-первых, оборона мадридцев эталонная не только по меркам Примеры, но и топ-5 лиг. Они пропустили 26 мячей за 38 туров. Меньше только у «Интера» в Серии А (22) и «Байера» в Бундеслиге (24), только вот леверкузенцы при этом провели на четыре тура меньше. Голкипер Андрей Лунин заболел гриппом, но есть восстановившийся и готовый сыграть Тибо Куртуа, который по-прежнему остаётся одним из лучших в мире.

Второй момент — форварды «Боруссии». Себастьен Аллер только недавно вернулся после проблем с лодыжкой, Джейдон Санчо, несмотря на неплохую аренду из «МЮ», до звания тащера не дотягивает, а Никлас Фюллькруг при всей своей помощи команде тоже не впечатляет.

Третья причина кроется в тенденции финалов Лиги чемпионов. Последние пять финалов завершались всухую с небольшим количеством голов, четыре из них — со счётом 1:0. Исходя из всего вышесказанного, следует ожидать что-то вроде 2:0 в пользу «Реала» и 15-й, юбилейный, «ушастый» трофей в коллекции».