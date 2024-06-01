Сезар Алмейда — Роман Копылов: прогноз на бой UFC 302

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на бой UFC 302 Сезар Алмейда — Роман Копылов.

Ставка: победа Романа Копылова нокаутом за 3.25.

Роман, проиграв бой Энтони Эрнандесу, прервал свою победную серию из четырёх поединков. В ходе неё он выигрывал только нокаутами, причём в самых разных стилях. Именно за это Копылова и любит публика. В особенности Дана Уайт.

Серия ударов помогла отправить в технический нокаут Алессио Ди Кирико. Затем россиянин выиграл у Пунаэле Сориано ударами по корпусу. Чем дальше, тем становилось интереснее. Клаудио Рибейро он победил сумасшедшим хед-киком, которым буквально снёс бразильца. Джоша Фремда российский боец победил ударом по печени – блестяще.

От него можно ожидать абсолютно любого выпада и комбинации. Малоопытному Сезару придётся не по душе его манера поведения в октагоне. Копылов способен провести серию своих мощных ударов и потушить свет. Вряд ли Алмейда, несмотря на базовый кикбоксинг, сталкивался с настолько разносторонним бойцом.

Последний поединок Роман проиграл из-за неумения грамотно работать в партере. Ему тяжёло даётся защита от приёмов. Хотя по сравнению с Алмейдой у россиянина есть хоть какие-то навыки в борьбе, которых может быть достаточно. В любом случае вряд ли он будет ими пользоваться. Задача Копылова – давить на бразильца, заставлять его ошибаться и прижиматься к сетке.