Шон Стрикленд — Пауло Коста: прогноз на бой UFC 302

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на бой UFC 302 Шон Стрикленд — Пауло Коста.

Ставка: победа Стрикленда в 3-5-м раунде за 3.15.

Оглушительный успех Стрикленда быстро сменился неудачей. В сентябре 2023 года Шон выиграл титул чемпиона в среднем весе, победив Адесанью единогласным решением, но уже в январе потерял пояс, уступив дю Плесси раздельным решением судей. Естественно, многие не согласились с оглашёнными результатами.

Одно из преимуществ Шона заключается в выносливости. Он способен на дистанции изматывать своих соперников, выжидая момент, когда сможет нарастить давление. Если Стрикленд не сменит тактику, то определённо достигнет успеха в бою с Костой, который может не выдержать такого высокого темпа. Шону, в свою очередь, важно избегать мощных комбинационных ударов со стороны бразильца. Напомним, встреча рассчитана на пять раундов. Если Шон затянет Косту в свои воды и дотерпит до поздних раундов, то Пауло должен почувствовать усталость.

У бразильского бойца последнее время совсем не ладится. Он проиграл три из четырёх боёв. В титульном поединке Пауло уступил Исраэлю Адесанье техническим нокаутом. Также он потерпел поражения во встречах с Марвином Веттори и Робертом Уиттакером. Единственную победу Коста одержал в бою с Люком Рокхолдом.

Но не стоит недооценивать бразильца из-за последних неудач. Он очень силён для средней весовой категории. Пауло с первого раунда демонстрирует свою мощь и старается завершить поединок досрочно. К тому же Коста будет понимать, что ему нужно решать вопрос о победе как можно быстрее. Выдержать все пять раундов – для него задача непростая. Два боя, где он провёл все пять раундов, были проиграны.