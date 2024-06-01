Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Шон Стрикленд — Пауло Коста: прогноз на бой UFC 302

Шон Стрикленд — Пауло Коста: прогноз на бой UFC 302
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на бой UFC 302 Шон СтриклендПауло Коста.

Ставка: победа Стрикленда в 3-5-м раунде за 3.15.

Оглушительный успех Стрикленда быстро сменился неудачей. В сентябре 2023 года Шон выиграл титул чемпиона в среднем весе, победив Адесанью единогласным решением, но уже в январе потерял пояс, уступив дю Плесси раздельным решением судей. Естественно, многие не согласились с оглашёнными результатами.

Одно из преимуществ Шона заключается в выносливости. Он способен на дистанции изматывать своих соперников, выжидая момент, когда сможет нарастить давление. Если Стрикленд не сменит тактику, то определённо достигнет успеха в бою с Костой, который может не выдержать такого высокого темпа. Шону, в свою очередь, важно избегать мощных комбинационных ударов со стороны бразильца. Напомним, встреча рассчитана на пять раундов. Если Шон затянет Косту в свои воды и дотерпит до поздних раундов, то Пауло должен почувствовать усталость.

У бразильского бойца последнее время совсем не ладится. Он проиграл три из четырёх боёв. В титульном поединке Пауло уступил Исраэлю Адесанье техническим нокаутом. Также он потерпел поражения во встречах с Марвином Веттори и Робертом Уиттакером. Единственную победу Коста одержал в бою с Люком Рокхолдом.

Но не стоит недооценивать бразильца из-за последних неудач. Он очень силён для средней весовой категории. Пауло с первого раунда демонстрирует свою мощь и старается завершить поединок досрочно. К тому же Коста будет понимать, что ему нужно решать вопрос о победе как можно быстрее. Выдержать все пять раундов – для него задача непростая. Два боя, где он провёл все пять раундов, были проиграны.

Материалы по теме
Сезар Алмейда — Роман Копылов. Хед-кик или удар по печени — чем удивит россиянин?
Сезар Алмейда — Роман Копылов. Хед-кик или удар по печени — чем удивит россиянин?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android