Дмитрий Бивол — Малик Зинад: прогноз на бой

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на титульный бой Дмитрий Бивол — Малик Зинад.

Ставка: победа Бивола по очкам за 2.09.

Бивол остаётся непобеждённым боксёром. В профессиональной карьере у Дмитрия насчитывается 22 победы, причём ровно половина из них — нокаутами. Он всё ждёт возможности встретиться в ринге с Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе, но пока довольствуется тем, что принимает новые вызовы. Свой титул WBA он выиграл, нокаутировав Трента Броадхëрста в первом раунде. С тех пор Бивол провёл уже семь защит пояса, и его ждёт очередная.

За свою карьеру россиянин выигрывал у таких известных боксёров, как Жан Паскаль, Умар Саламов, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес. В последнем же поединке Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей.

Малик Зинад тоже непобеждённый боксёр, и на его счету 16 из 22 побед нокаутами. Вот только уровень соперников намного ниже, чем у тех, с кем приходилось драться Дмитрию. Однако стоит отдать должное ливийскому спортсмену, которому удалось в минувшем поединке победить Джерома Пампелона, пусть и решением большинства судей.

Конечно, у нас практически нет сомнений в победе российского боксёра. Но попытаемся заострить внимание на том, что последние девять его боёв закончились судейскими решениями. Пусть Зинад не такой опытный, но он очень опасный соперник. А разбивать бойцов на дистанции, набирая очки, — это подходит Биволу. Поставим на победу Дмитрия по очкам за 2.09.