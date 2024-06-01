Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: прогноз на бой

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: прогноз на бой
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на титульный бой Дмитрий БиволМалик Зинад.

Ставка: победа Бивола по очкам за 2.09.

Бивол остаётся непобеждённым боксёром. В профессиональной карьере у Дмитрия насчитывается 22 победы, причём ровно половина из них — нокаутами. Он всё ждёт возможности встретиться в ринге с Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе, но пока довольствуется тем, что принимает новые вызовы. Свой титул WBA он выиграл, нокаутировав Трента Броадхëрста в первом раунде. С тех пор Бивол провёл уже семь защит пояса, и его ждёт очередная.

За свою карьеру россиянин выигрывал у таких известных боксёров, как Жан Паскаль, Умар Саламов, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес. В последнем же поединке Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей.

Малик Зинад тоже непобеждённый боксёр, и на его счету 16 из 22 побед нокаутами. Вот только уровень соперников намного ниже, чем у тех, с кем приходилось драться Дмитрию. Однако стоит отдать должное ливийскому спортсмену, которому удалось в минувшем поединке победить Джерома Пампелона, пусть и решением большинства судей.

Конечно, у нас практически нет сомнений в победе российского боксёра. Но попытаемся заострить внимание на том, что последние девять его боёв закончились судейскими решениями. Пусть Зинад не такой опытный, но он очень опасный соперник. А разбивать бойцов на дистанции, набирая очки, — это подходит Биволу. Поставим на победу Дмитрия по очкам за 2.09.

Материалы по теме
Дмитрий Бивол — Малик Зинад. Следующая остановка — бой с Бетербиевым
Дмитрий Бивол — Малик Зинад. Следующая остановка — бой с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android