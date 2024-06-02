«Балтика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на финал Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Балтики» с форой (+1.5) за 1.60.

«Пара в финале Кубка России сложилась очень интересная. С одной стороны — чемпион России, а с другой — команда, которая по итогам сезона покинула РПЛ. По весне «Балтика» была хороша, но в концовке не хватило элементарно силы или опыта, а где-то не хватило удачи.

Уже известно, что следующий сезон «Балтика» начнёт в Первом дивизионе, а Сергей Игнашевич официально покидает команду, а предстоящий матч будет его последним на этом посту. Нам известно, что Игнашевич и Семак — большие друзья и дружат семьями, а вот сейчас сойдутся на футбольном поле.

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С одной стороны, «Зенит» — фаворит, но с другой — над «Балтикой» нет никакого давления и команда вполне может показать борьбу и то, что её недооценивают. В финальных матчах может быть всё что угодно. У «Зенита» уже были тяжёлые игры и против «Химок», и с десяток лет назад против «Сибири».

Я не был бы столь уверен, что «Зенит» выиграет трофей. Я бы сыграл тут «Балтику» с форой (+1.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».