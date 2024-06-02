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«Аталанта» — «Фиорентина»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А

«Аталанта» — «Фиорентина»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Аталанта» с форой (-1) за 1.70.

«В перенесённом туре Серии А встретятся «Аталанта» и «Фиорентина». Это последний матч в итальянских турнирах. Оба клуба ещё и участвовали в еврокубковых финалах. Не уверен, что мы тут увидим борьбу все 90 минут, но предпочтение отдам бергамаскам.

Для «Аталанты» этот сезон получился довольно успешным, если смотреть на финальные результаты. Главное, конечно, победа в Лиге Европы, да ещё и над «Байером», который до этого весь сезон не проигрывал. Помимо этого, был у команды Гасперини финал Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1).

Италия - Серия А . 29-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в Серии А «Аталанта» может финишировать в топ-3. Она обойдёт «Ювентус», если выиграет сегодня. Клуб и без того уже гарантировал себе участие в ЛЧ. Но от третьей строчки бергамаски всё равно не откажутся, я уверен.

У «Фиорентины», на самом деле, финал сезона тоже вышел не таким плохим. Правда, трофеев не было. В финале Лиги конференций, в который клуб выходит второй сезон подряд, он выиграть не смог — 0:1 от «Олимпиакоса». А в Кубке Италии «фиалки» вылетели в полуфинале, причём как раз от «Аталанты».

Финишная позиция команды Итальяно в Серии А уже не изменится — восьмая. Так что особо сильной мотивации у «Фиорентины» сейчас не будет. К тому же у неё всего несколько дней назад был финал ЛК.

Так что я тут поставлю на победу «Аталанты» с форой (-1)», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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