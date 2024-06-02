«Аталанта» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.18.

«В перенесённом туре итальянского чемпионата сойдутся «Аталанта» и «Фиорентина». Разная мотивация сейчас будет у команд, для одной из которых победа принесёт попадание в топ-3.

Да, неожиданно завершается сезон для «Аталанты». Не лучшим образом она себя показывала по ходу розыгрыша Серии А, претендовала максимум на топ-5. Но вот последние успешные выступления и, что более важно, неудачи других команд привели к тому, что сейчас бергамаски могут финишировать в топ-3. Нужно только выигрывать в этой встрече.

«Фиорентина» же точно останется на своей восьмой строчке. Её разрыв с соперниками выше и ниже слишком большой. «Фиалки» не так уверенно провели сезон, часто теряли очки. Но, несмотря на это, в Лиге конференций они дошли до финала. Произошло это второй год подряд, и, собственно, второй год подряд коллектив из Флоренции проигрывает в турнире. Тогда был «Вест Хэм», сейчас — «Олимпиакос».

«Аталанта» тоже участвовала в финале еврокубка. В Лиге Европы клуб как раз уже смог выиграть. Причём победил он «Байер», прервав его беспроигрышную серию. Также подопечные Гасперини участвовали в финале Кубка Италии, где их в тяжёлом матче обыграл «Ювентус».

Я всё-таки не верю тут в «Фиорентину». Проиграть два финала еврокубка подряд — очень обидно для игроков. Они вряд ли эмоционально сумеют восстановиться. У «Аталанты» к тому же ещё и есть мотивация для победы в виде третьей строчки», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».