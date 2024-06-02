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«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Стэнли

«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.23.

Выиграв пятый матч со счётом 3:1, «Эдмонтон» вышел вперёд в серии — 3-2. На улице «Ойлерз» праздник. В финале Западной конференции такой счёт у них был дважды в истории — в сезоне-1984/1985 и сезоне-1989/1990. В обоих случаях команда доводила серию до победы в шестой встрече и впоследствии становилась обладательницей Кубка Стэнли.

В последних двух матчах серии «нефтяники» вчистую переиграли «Даллас». Крис Ноблох нашёл противоядие от позиционных атак и тем самым загнал соперника в тупик. «Звёзды» стали значительно реже создавать по-настоящему опасные моменты у ворот Стюарта Скиннера.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Эдмонтона» лучшая нейтрализация большинства в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — 93,5%. В меньшинстве он не пропускает уже 25 раз кряду. Это просто фантастика. И при этом сами «нефтяники» в пятом матче открыли счёт заброшенным шайбам в неравных составах в серии. Ньюджент-Хопкинс дважды реализовал лишнего.

Это — плохие новости для «Далласа». Если «Эдмонтон» находит свою игру в большинстве, спастись от поражения становится практически невозможно. Опыт Евгения Дадонова и других ветеранов становится бесполезным, равно как и всё остальное.

Предстоящий матч наверняка будет отличаться по содержанию от двух предыдущих, но результат ожидается тот же. «Старз» — очень крепкая команда, обладающая характером и изюминкой, но у «Ойлерз» преимущество во всём. Что в обороне, что в нападении они лучше.

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