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«Балтика» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на финальный матч Кубка России

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на финальный матч Кубка России
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.72.

«Совсем скоро завершится российский сезон. Заканчивается он в «Лужниках» финалом Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой». Вот такая получается вывеска: чемпион России против команды, которая вылетела из РПЛ. Но надо всё равно похвалить «Балтику». Команда сопротивлялась, здорово смотрелась во многих матчах и сумела добраться до кубкового финала.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако другое дело «Зенит». Команда, которая много не очень ярких матчей провела и потеряла много очков. Из-за того, что «Зенит» не был стабилен, чемпионская интрига в РПЛ сохранялась до последнего тура. Такие победы, когда ты выигрываешь титул в последнем матче, наверняка положительно скажутся на футболистах. Думаю, это сработает и в случае «Зенита».

Игроки «Зенита» теперь более раскрепощены. То давление, которому они подвергались последние недели, уже исчезло. У питерцев мощнейший состав, в прекрасной форме Кассьерра, готовы творить Клаудиньо и Вендел. Думаю, что «Зениту» по силам отличиться и сделать это даже несколько раз», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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