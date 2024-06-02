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«Балтика» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.87.

«Балтика» — «Зенит» — финал российского Кубка в «Лужниках», который сейчас очень активно раскручивают, поскольку некоторые средства массовой информации вообще решили это больше подавать как концерт Газманова и Шамана или, вернее, наверное, Шамана и Газманова. А люди просто даже не понимают, что это финал Кубка, и вообще не знают, что такое «Балтика», откуда она взялась-то. Про «Зенит», наверное, слышали.

Я не думаю, что какая-то сверхмотивация у петербургского клуба будет, но понятно, что когда в твоих соперниках команда, только что покинувшая Премьер-Лигу, естественно, поражение от неё, какое бы то ни было — что в основное время, что за его пределами, никто не поймёт и не примет.

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02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому «Зенит» для меня, конечно, однозначный фаворит. Думаю, что игроки «Балтики», конечно, крайне расстроены финишем сезона в РПЛ. Ну да, до трофея им один шаг, но этот шаг будет самый сложный. И всё-таки у «Зенита» качество футболистов выше, поэтому я думаю, что можно смело ставить на «Зенит» с форой (-1) и возможностью расхода и коэффициентом 1.87. Мне это представляется просто идеальной ставкой на матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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