«Балтика» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на финальную встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Балтики» в турнире за 3.70.

«Лужники» примут финальный матч Кубка России, «Балтика» попытается взять свой первый большой трофей в истории. Противостоять ей будет чемпион страны — «Зенит».

Калининградцы распрощались с Премьер-Лигой, хотя перед последним туром команда имела шанс на то, чтобы остаться в высшем дивизионе. Для этого нужно было обыгрывать «Локомотив» и надеяться на ошибки соперников в параллельных матчах. Счёт открыл Антон Миранчук, балтийцы старались отыграться, но вместо этого получили второй гол, автором стал Артём Карпукас. Виталий Лисакович подарил своей команде надежду, однако чуда не случилось, в самом конце матча забил Тимур Сулейманов, отправив «Балтику» в низший дивизион.

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«Зенит» свою основную задачу тоже был вынужден решать в последнем туре. Для чемпионства нужно было побеждать «Ростов» и надеяться на победу «Краснодара». В этом пазле всё сошлось так, как команде Сергея Семака и было нужно. «Быки» одержали победу, а сам «Зенит» в концовке игры вырвал три очка у «Ростова». Автором «золотого» гола стал бразилец Артур.

Команда из Санкт-Петербурга — явный фаворит в борьбе за Кубок, при этом «Зенит» испытывает явные проблемы с организацией игры, «Балтика» же в таких матчах вполне может закрыться и держать нужный для себя результат. Предлагаю рискованную ставку: итоговая победа «Балтики» за 3.70», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».