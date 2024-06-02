«Балтика» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на финал Кубка России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.86.

«Суперфинал Кубка России по футболу венчает сезон в нашей стране, и за трофей будут бороться калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит».

Подопечные Сергея Семака вновь выиграли чемпионат России. Причём на этот раз питерцы сделали это в весьма драматичной борьбе в заключительном туре. А в полуфинале Кубка страны «Зенит» в двухматчевом противостоянии превзошёл ЦСКА. А до этого на пути к Суперфиналу были ликвидированы две другие столичные команды — «Динамо» и «Спартак».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича не попала даже в стыки и покинула РПЛ. Зато в ½ финала Пути регионов калининградская команда превзошла у себя дома московский «Спартак» — 1:0. А ранее «Ростов» и московский «Локомотив». И в теории балтийцы могут прыгнуть выше головы в предстоящем матче. Но на практике это вряд ли станет реальностью.

У «Зенита» состав намного мощнее. А в минувшем чемпионате страны питерцы дважды всухую обыграли «Балтику». 2:0 в гостях и 1:0 дома. Кстати, команды уже встречались в этом розыгрыше и в Кубке России. На групповом этапе они обменялись домашними победами: 1:0 в Калининграде и 2:1 в Санкт-Петербурге. Но там мотивация у зенитовцев была не самая высокая. Иное дело сейчас. В общем, всё говорит о том, что «Зенит» станет обладателем очередного трофея», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».