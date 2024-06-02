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«Балтика» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на финальную игру Кубка России 2 июня

«Балтика» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на финальную игру Кубка России 2 июня
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.53.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Балтика» хоть и вышла в финал, но вылетела в Первую лигу из Премьер-Лиги.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» сейчас на подъёме, в том плане, что всё-таки выиграли чемпионат, могут сыграть здесь на уверенности на том, что всё хорошо закончилось.

Я думаю, что по сценарию последней игры «Балтики» против «Локомотива» будет складываться и эта игра. «Зенит» учтёт все ошибки, не будет откладывать дело на потом и с первых минут устроит максимально мощный штурм, и я думаю, что успеха в этом плане добьётся. Всё-таки «Зенит» гораздо сильнее, чем «Балтика», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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