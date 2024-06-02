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«Балтика» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на финал Кубка России в Москве

«Балтика» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на финал Кубка России в Москве
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.86.

«В Суперфинале Кубка России встретятся две «суперкоманды» — «Балтика», вылетевшая по итогам сезона РПЛ, и «Зенит», едва не проигравший чемпионство лиги на финише. Несмотря на такие проблемы, всё равно питерцев тут вижу фаворитами.

«Зенит» таки выиграл в очередной раз чемпионат России. Да, на финише у него были проблемы. Но не сказал бы, что «Динамо» и «Краснодар» прямо мешали команде Семака. Она сама для себя была врагом. Сами питерцы теряли очки, из-за чего в конце «Динамо» чуть не выиграло чемпионат. Но тут уже «не сплоховали» сами подопечные Лички, проиграв «Краснодару» и позволив «Зениту» вернуться на первую позицию.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» же вылетела из РПЛ. Причем даже в стыки не попала команда — слишком часто проигрывала она на финише. Но вот в Кубке подопечные Игнашевича боролись и, в том числе, прошли «Ростов» (1:0) со «Спартаком» (1:0). Теперь у них есть последняя возможность хоть как-то скрасить этот сезон. Тем более что уже объявили об уходе Игнашевича.

Да, слишком простого матча для «Зенита» я не жду. Это финал, и калининградцы будут активны в атаке, будут бороться все 90 минут. Но класс игроков сине-бело-голубых всё равно намного выше. Не вижу, за счёт чего тут команда Игнашевича может добиться успеха», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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