«Балтика» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на Суперфинал Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

«В Суперфинале Кубка России сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в «Лужниках» 2 июня. Данный матч парадоксален тем, что чемпион страны сыграет против команды, которая вылетела из РПЛ. Что будет из этого балтийского дерби? А ведь сойдутся ещё два Сергея, два тренера. Сергей Игнашевич против Сергея Семака.

«Зенит» в прекрасном настроении. У команды есть шанс сделать дубль после победы в РПЛ. У питерцев очень мощная скамейка, у них есть варианты для выбора. Для «Балтики» данный розыгрыш Кубка — невероятная концовка плохого сезона, в котором команду часто хвалили. Теперь у «Балтики» нет двойной задачи, они попрощались с РПЛ, теперь надо биться за Кубок.

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Конечно, «Балтика» постарается хлопнуть дверью. Но будет говорить логичнее о том, что она окажет достойное сопротивление. Не слишком верю в её победу. Даже в неудачных матчах команда Игнашевича забивает. У калининградцев неплохая оборона, но против «Зенита» этого может быть мало. Много спасает голкипер Евгений Латышонок.

«Балтика» проиграла в заключительном туре РПЛ «Локомотиву» со счётом 1:3. Такой результат вполне может повториться и с «Зенитом». В этом сезоне соперники дважды встречались в чемпионате. Оба раза питерцы одержали сухую победу. Дважды они играли в Кубке, там они обменялись победами и забили не так много. Однако в последнем матче сезона я ожидаю голы. Команды могут раскрыться и порадовать нас забитыми мячами», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».