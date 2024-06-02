«Балтика» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на финальную встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.50.

«Финал Кубка России. Игра в «Лужниках», и думаю, что фанатов из Петербурга будет больше. Да, и уже в финале у нас играет чемпион, и команда которая вылетела в ФНЛ! Кстати, эти команды из одной группы. Они играли между собой четыре раза в этом сезоне. Три выиграл «Зенит», и лишь одну игру выиграли балтийцы, ничьих не было. Уверен, что и сейчас не будет.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

У команд разный эмоциональный фон, что очень важно. Расписывать, насколько «Зенит» сильнее, нет смысла, команда должна сделать «золотой дубль», и это не обсуждается. «Балтика» не та команда, которая в нынешнем состоянии готова обыграть «Зенит». Команда пропускает очень много, а «Зенит» наконец-то начал забивать. Держим серии в месяц без голов у себя в голове. Всё очень просто в этой игре, победа «Зенита», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».