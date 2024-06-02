«Балтика» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на финал Кубка России в «Лужниках»

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.86.

«За победу в Кубке России поборются «Балтика» и «Зенит». Немногие ожидали увидеть калининградцев так далеко в турнире. Но они в Пути регионов прошли достаточно тяжёлых соперников и по праву вышли в Суперфинал.

Совсем разных результатов в последние месяцы добивалась «Балтика» в Кубке России и в РПЛ. В прошлых раундах Кубка клуб справлялся с очень сильными противниками — 1:0 с «Ростовом» и 1:0 со «Спартаком». Обе команды явно стремились в Суперфинал, но подопечные Игнашевича сумели усмирить их пыл.

Но вот в Премьер-Лиге результаты команды из Калининграда были уже совсем другими. Команда зачастила с неудачами и в итоге даже в стыковые матчи не попала, напрямую вылетев в Первую лигу. После этого стало известно, что клуб покинет тренер Сергей Игнашевич. Суперфинал станет для него последней игрой на тренерском мостике «Балтики».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» совсем по-другому завершил сезон — сумел выиграть Российскую Премьер-Лигу. Хотя справедливо будет также заметить, что это и «Динамо» проиграло в турнире. Ведь если бы москвичи победили в своём матче «Краснодар», то питерцы бы не стали в очередной раз победителями турнира. Но «Динамо» потерпело неудачу, а команда Семака справилась с «Ростовом».

И это при том, что ещё недавно «Зенит» был в мини-кризисе, шёл на серии без побед. Даже в финале Кубка России Пути РПЛ ему было очень тяжело с ЦСКА — еле прошли его сине-бело-голубые (1:1 и 1:0).

Но в каком бы кризисе ни был «Зенит», он всё равно остаётся сильнее «Балтики». Калининградцам будет тяжело в этом матче. С другой стороны, всё решится за 90 минут и команда Игнашевича постарается побороться за трофей. Да, питерцы могут ещё не отойти после празднования чемпионства. Но я всё равно не думаю, что победа достанется «Балтике». Матч слишком важен для «Зенита», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».