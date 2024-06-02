Букмекеры оценили шансы Миранчука забить в последнем матче сезона Серии А

2 июня состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 19:00 мск.

Это заключительная игра сезона в Серии А. В случае победы «Аталанта» обойдёт «Ювентус» и финиширует третьей. «Фиорентина» вне зависимости от исхода останется восьмой.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.51. Успех «лилий» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Заключить пари на гол российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука предлагают за 3.30, это около 30% вероятности.