«Аталанта» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

«Фиорентина» подходит к предстоящей встрече далеко не с таким оптимистичным настроем, как «Аталанта». Она уступила в финале Лиги конференций «Олимпиакосу» 0:1 (0:1 д. вр.) и уже никуда не денется с восьмой строчки в турнирной таблице чемпионата Италии.

На протяжении всего сезона «лилии» очень нестабильны. Из Кубка Италии «Фиорентина» вылетела, уступив в полуфинале как раз «Аталанте». Первый матч дома «лилии» выиграли со счётом 1:0, но в ответном они потерпели поражение — 1:4.

К предстоящему матчу флорентийцы подходят в эмоциональном упадке и с сильной усталостью. 120 минут безуспешно пытаться забить «Олимпиакосу» и проиграть — это непростое испытание для психики. Времени на восстановление «лилиям» не предоставлено. Перерыв между играми — четыре дня.

Поставить на победу «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Бергамаски подходят к матчу в качестве явных фаворитов. Во второй половине сезона они смотрятся намного лучше «Фиорентины». «Лилии» выиграли только 6 из 19 последних матчей в чемпионате Италии. Все победы были одержаны во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.