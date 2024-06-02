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Эксперты назвали шансы «Балтики» победить «Зенит» в финале Кубка России

Эксперты назвали шансы «Балтики» победить «Зенит» в финале Кубка России
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2 июня на поле стадиона «Лужники» в Москве состоится Суперфинал Кубка России по футболу, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск, а судить встречу выпало бригаде Сергея Карасёва.

Аналитики единогласно склоняются к тому, что «Зенит», подтвердивший свой чемпионский титул в прошедшем сезоне РПЛ, является фаворитом. Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45, что в переводе на проценты вероятности приближается к значению 70.

А вот в победу «Балтики» почти не верят, она оценивается коэффициентом 8.10 — всего 12% вероятности. На ничью же предлагается коэффициент 4.20 (24%).

Букмекеры дают около 23% на то, что калининградская команда поднимет кубок России над головой (4.10). Причём не имеет значения, как это будет сделано — в основное время или благодаря послематчевой серии пенальти.

Если петербургский клуб добавит Кубок России к шестому чемпионству подряд, сыграет коэффициент 1.28 (77%).

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