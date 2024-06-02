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Букмекеры назвали самый вероятный счёт в финале Кубка России «Балтика» — «Зенит»

Букмекеры назвали самый вероятный счёт в финале Кубка России «Балтика» — «Зенит»
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2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится Суперфинал Кубка России «Балтика» — «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу сине-бело-голубых по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.53. Успех калининградцев оценён в 8.10. Ставки на ничью к исходу основного времени принимаются за 4.20.

Наиболее вероятный исход матча — 1:0 в пользу «Зенита» (5.30). С коэффициентом 5.80 предлагают поставить на победу сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей со счётом 1:1 к исходу основного времени (7.30), нулевой ничьей (9.30) и победы «Зенита» со счётом 3:0 (9.50).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.95. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

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