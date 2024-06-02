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«Балтика» — «Зенит»: эксперты предсказали авторов голов в финале Кубка России

«Балтика» — «Зенит»: эксперты предсказали авторов голов в финале Кубка России
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2 июня на поле стадиона «Лужники» в Москве состоится Суперфинал Кубка России по футболу, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Наиболее вероятным автором гола считается Матео Кассьерра, на его точный удар можно поставить с коэффициентом 1.65. Это около 60% вероятности. Нападающий «Зенита» забил 21 мяч в прошедшем сезоне чемпионата России и выиграл гонку бомбардиров, опередив Джона Кордобу с Константином Тюкавиным.

Также в число основных кандидатов входят Иван Сергеев (2.30), Вильсон Изидор (2.65), Александр Ерохин (2.80) и Клаудиньо (3.20). Гол Андрея Мостового идёт за 3.50.

В составе же «Балтики» голевых действий ждут преимущественно от Анхело Энрикеса — коэффициент 4.00 (25% вероятности). Чилиец уже забивал «Зениту» на групповом этапе.

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