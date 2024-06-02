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Прогноз «Чемпионата» на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит»

Прогноз «Чемпионата» на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.24.

Вопреки мнению букмекеров, ждём голы от обеих команд. Во-первых, дело в фигуре Сергея Игнашевича. Легенда ЦСКА после не самого простого периода в «Торпедо» в качестве тренера вывел «Балтику» в РПЛ. Да, закрепиться не получилось, но команда показала себя более чем достойно, а теперь вовсе находится в одной победе от трофея — Кубка России.

Вместе с тем Сергей Игнашевич, по информации калининградских СМИ, решил покинуть пост главного тренера балтийцев и уже сообщил об этом футболистам. Пошли слухи о замене Владимира Федотова в ЦСКА. Как бы то ни было, завоевать трофей на начальном этапе тренерской карьеры — это очень серьёзная мотивация.

«Балтика» при Игнашевиче старалась показывать комбинационный футбол. Часто ошибалась в обороне, пропускала, во многом из-за этого и не сумела остаться в РПЛ. Однако забивала для вылетевшей команды исправно — 33 мяча за 30 туров. Это больше, чем у «Урала» (30), «Пари НН» (29), «Факела» (22) и даже «Рубина» (31). Примечательно, что последний раз калининградцы ушли с поля без гола в середине апреля, уступив ЦСКА (0:2). С тех пор они провели девять игр, в каждой забивали хоть раз.

Конечно, «Зенит» страшить подобным – всё равно что грозить коту сосиской. Подопечные Сергея Семака, хоть зачастую не показывали голод и желание в атаке, концовку сезона провели выверенно. 5:1 с «Ахматом» и 2:1 с «Ростовом» помогли стать чемпионами в Российской Премьер-Лиге, а осторожные нули со «Спартаком» и ЦСКА в Кубке России помогли дойти до Суперфинала. И всё же пропускать за последний месяц петербуржцам приходилось регулярно.

Кроме того, «Балтика» уже показала, что умеет собираться на кубковые матчи даже с самим «Зенитом». На групповом этапе Сергей Игнашевич обыграл Сергея Семака в Калининграде со счётом 1:0, а также забил гол в Санкт-Петербурге — 1:2. На таком фоне имеет смысл ждать голы в обе стороны.

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