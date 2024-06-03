Букмекеры оценили шансы Медведева выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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3 июня Алекс де Минор и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» в Париже.

Эксперты считают явным фаворитом теннисиста из России: поставить на победу Даниила Медведева можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 65% вероятности. Успех австралийского теннисиста оценивается в 2.60 (35%).

Букмекеры предполагают, что матч Алекс де Минор — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.86, а тотал меньше 36.5 гейма — за 1.98. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.34.

Победа Медведева в четырёх партиях идёт за 4.40, а в пяти — за 5.20. Если Алекс де Минор окажется сильнее по итогам трёх сетов, зайдёт коэффициент 6.60.

Ставки на победу Медведева с форой (-4.5 гейма) принимаются за 1.96.