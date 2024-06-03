Эксперты назвали шансы сборной Украины в товарищеском матче с Германией

3 июня состоится товарищеский матч Германия — Украина. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Встреча пройдёт на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.43. Это примерно 57% вероятности. Успех украинцев оценён в 6.80 (24%). Ставки на ничью принимаются за 5.10 (19%).

Аналитики уверены, что матч Германия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Победа сборной Германии с форой (-1.5 гола) идёт за 2.13.