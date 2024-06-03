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Англия — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на матч

Англия — Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты на матч
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3 июня состоится товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск.

Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Эксетер (Великобритания).

Букмекеры не сомневаются в подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.17. Это примерно 84% вероятности. Успех боснийцев оценён в 19.0 (5%). Ставки на ничью принимаются за 8.50 (11%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол в исполнении сборной Боснии и Герцеговины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.30.

Ставки на победу сборной Англии с форой (-2.5 гола) принимаются с коэффициентом 2.27.

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