Алекс де Минор — Даниил Медведев: прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Алекс де Минор — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 34.5 гейма за 2.46.

Первая ракетка России получил пятый номер посева на турнире и довольно уверенно продвигается по сетке. Он набрал неплохую форму и обыграл сильных соперников: Доминика Кёпфера, Миомира Кецмановича и Томаша Махача.

«Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала этого турнира, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге. Теперь Даниил в шаге от повторения собственного рекорда.

25-летний Алекс де Минор неплохо стартовал на этом ТБШ. Он выбил из турнира Алекса Михельсена (6:1, 6:0, 6:2), Хауме Мунара (7:5, 6:1, 6:4) и Ян-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3). Австралиец в хорошей форме и будет сложным соперником для россиянина.

В пользу Медведева история восьми очных встреч с Алексом де Минором — он выиграл шесть, а в активе австралийца две победы. Интересно, что предстоящий матч будет первым для соперников на грунтовом покрытии. Большинство встреч теннисисты провели на харде.

В технике первая ракетка России превосходит Алекса де Минора, но австралиец прибавил и недавно даже обыграл на грунте Рафаэля Надаля, многократного победителя «Ролан Гаррос». Соперники предпочитают долгие розыгрыши мяча, и поэтому перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 34.5 гейма с коэффициентом 2.46.