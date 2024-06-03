Де Минор — Медведев: во сколько начало 1/4 финала «Ролан Гаррос», какие прогнозы

3 июня Алекс де Минор и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50. Успех австралийского теннисиста оценивается в 2.40.

Букмекеры предполагают, что матч Алекс де Минор — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.86, а тотал меньше 36.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.34.

Первая ракетка России получил пятый номер посева на турнире и довольно уверенно продвигается по сетке. Он набрал неплохую форму и обыграл сильных соперников: Доминика Кёпфера, Миомира Кецмановича и Томаша Махача.

25-летний Алекс де Минор неплохо стартовал на этом ТБШ. Он выбил из турнира Алекса Михельсена (6:1, 6:0, 6:2), Хауме Мунара (7:5, 6:1, 6:4) и Ян-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3). Австралиец в хорошей форме и будет сложным соперником для россиянина.