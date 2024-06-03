Англия — Босния: получи фрибеты до 33 333 рублей и VIP-статус к товарищескому матчу!

3 июня состоится товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибеты до 33 333 рублей и VIP-статус от букмекера «Лига Ставок», а также утроить свой депозит. Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность, внести депозит и испытать свою удачу!

Англичане без какого-либо труда миновали квалификацию на Евро-2024. Они потеряли очки только в матче с Украиной (1:1) и в игре последнего тура отбора с Северной Македонией (1:1), которая уже ничего не решала. К турниру «три льва» подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

У сборной Англии очень мощный состав. Особенно богата на таланты полузащита и нападение. У Гарета Саутгейта богатый выбор. Не подлежат сомнению разве что места Гарри Кейна и Джуда Беллингема в основе. Всем остальным у тренера есть равноценные, ну или как минимум качественные замены. Участие Кейна в грядущей встрече возможно, а вот Джуд Беллингем точно не сыграет. Ему требуется время на восстановление после финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Впрочем, его отсутствие не должно помешать «трём львам» разгромить боснийцев.

Сине-жёлтые — совсем не подходящий сборной Англии по классу соперник. В составе Боснии и Герцеговины есть известные футболисты, в их числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и Раде Крунич. Ещё был Миралем Пьянич, но он объявил о завершении карьеры в сборной. Уровень других игроков значительно ниже.

Сине-жёлтые получили возможность сыграть в полуфинале квалификации благодаря победе в группе в Лиге наций. Однако дальше их всё равно не пустила сборная Украины (1:2). После этого последовала смена главного тренера. Возглавил сборную легендарный Сергей Барбарез.

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