Англия — Босния и Герцеговина: прогноз Артура Петросьяна на товарищеский матч

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина.

Ставка: сухая победа Англии за 1.70.

«Завершился клубный сезон, и плавно перетекаем к товарищеским матчам в преддверии чемпионата Европы, поэтому к ним надо относиться соответственно.

Наверняка будет немало сенсационного, тренеры будут экспериментировать с сочетаниями игроков. Наверняка используют ближайший резерв, чтобы подвести под общий знаменатель к главному турниру сезона. Но есть один матч, на который стоит обратить внимание. Это игра между Англией и Боснией и Герцеговиной.

Мне кажется, что сборная Боснии переживает одно из худших времён за время своего существования. Провально провели отборочную кампания, финишировав на пятом месте из шести. Потерпели четыре поражения в последних четырёх матчах, было и крупное поражение в игре с Люксембургом, а также уступили Украине в важнейшем матче за выход на Евро-2024. Сейчас Босния максимально разобрана. Вряд ли можно говорить о каких-то перспективах на ближайшее будущее.

Англия — это один из главных фаворитов Евро-2024. Команда Саутгейта проведёт два матча перед стартом Евро и второй будет с Италией. Соответственно, можно ждать, что в игре с Боснией выйдет максимально неосновной состав, чтобы проверить всех возможных игроков. Это означает, что те игроки, которые пока не являются основными, попытаются сыграть максимально хорошо.

Думаю, что сразу у некоторых игроков, которые провели отличные сезоны, типа Палмера и Гордона, будет возможность себя проявить. Для Гордона это будет матч на родном стадионе, так как игра пройдёт в Ньюкасле. Сборная Англии на этой арене играла почти 20 лет назад. Поддержка будет соответствующая, и результат легко прогнозируем.

Если говорить о ставках, то мне нравится сухая победа Англии», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».