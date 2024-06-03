Англия — Босния и Герцеговина: прогноз Александра Елагина на товарищескую игру

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Англии с форой (-3) за 2.95.

«3 июня на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле сборная Англии проведёт товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины. До начала финального турнира чемпионата Европы осталось чуть более двух недель. Англичане, готовясь к матчам с Сербией и Данией, проведут товарищеские игры со сборными Боснии и Герцеговины и Исландии.

Руководители футбольного Альбиона остаются незыблемы в своём мировоззрении, согласно которому все страны, расположенные рядом друг с другом на карте, играют в одинаковый футбол — и это несмотря на разные культуры, формации, менеджеров и игроков. Именно поэтому накануне старта турнира в Германии в соперники англичане выбрали представителей из бывшей республики союзной Югославии и страны северных викингов. После этих выставочных игр Гарет Саутгейт — главный тренер сборной «трёх львов» — сделает свой окончательный выбор из 26 игроков. Сегодня на заключительные сборы вызваны 33 футболиста. Через неделю должны отсеяться семеро.

53-летний Саутгейт, который возглавляет сборную почти восемь лет, считается одним из самых успешных тренеров в её истории. Евро-2024 в Германии будет уже пятым крупным соревнованием, куда он выводил «трёх львов», причём в трёх из четырёх предыдущих Саутгейт с командой неизменно пробивался в квартет сильнейших. Предстоящая игра с Боснией станет для Саутгейта 94-й у руля сборной, и если не произойдёт ничего экстраординарного, то уже в финальном турнире он обойдёт легендарного сэра Бобби Робсона и замкнёт первую тройку менеджеров сборной Англии по количеству проведённых матчей.

На данном этапе главная проблема Саутгейта в сборной — позиция левого защитника. Вице-чемпион Европы — 2021 Люк Шоу из «Манчестер Юнайтед», который считался основным на этой позиции, из-за травмы провёл в минувшем сезоне всего 15 матчей (во всех турнирах), не играя с февраля, но тем не менее в предварительный состав он был включён. Саутгейт ещё в марте вернул в сборную Джо Гомеса из «Ливерпуля», который не вызывался в команду почти четыре года. Гомес — универсал, могущий надёжно сыграть и справа, и слева, а также в полузащите. Остро стоит вопрос о напарнике или надёжном дублёре Гарри Кейна — капитана и главного бомбардира сборной. Кто может быть его партнёром? Среди кандидатов такие сильные игроки, как Айван Тони из «Брентфорда» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

На эти и другие вопросы дадут ответы два подготовительных матча с Боснией и Исландией. Со сборной Боснии англичане сыграют впервые. Думаю, что кандидаты в сборную захотят сделают всё возможное, чтобы произвести отличное впечатление на тренерский штаб, а потому будут предельно мотивированы. Ставим на победу Англии с форой (-3)», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».