Англия — Босния и Герцеговина: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру 3 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Англии и тотал больше 3.5 мяча за 2.34.

Англичане без какого-либо труда миновали квалификацию на Евро-2024. Они потеряли очки только в матче с Украиной (1:1) и в игре последнего тура отбора с Северной Македонией (1:1), которая уже ничего не решала. К турниру «три льва» подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

У сборной Англии очень мощный состав. Особенно богаты на таланты полузащита и нападение. У Гарета Саутгейта богатый выбор. Не подлежат сомнению разве что места Гарри Кейна и Джуда Беллингема в основе. Всем остальным у тренера есть равноценные, ну или как минимум качественные замены. Участие Кейна в грядущей встрече возможно, а вот Джуд Беллингем точно не сыграет. Ему требуется время на восстановление после финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Впрочем, его отсутствие не должно помешать «трём львам» разгромить боснийцев.

Сине-жёлтые — совсем не подходящий сборной Англии по классу соперник. В составе Боснии и Герцеговины есть известные футболисты, в их числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и Раде Крунич. Ещё был Миралем Пьянич, но он объявил о завершении карьеры в сборной. Уровень других игроков значительно ниже.

Сине-жёлтые получили возможность сыграть в полуфинале квалификации благодаря победе в группе в Лиге наций. Однако дальше их всё равно не пустила сборная Украины (1:2). После этого последовала смена главного тренера. Возглавил сборную легендарный Сергей Барбарез.

Поставить на победу англичан и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Англичане в восьми встречах квалификации на Евро-2024 забили 22 мяча. Восемь из них записал на свой счёт Кейн. Также он отдал две результативные передачи.

Боснийцы в 11 матчах отбора на чемпионат Европы в Германии пропустили 22 гола. Возможно, назначение Барбареза и воодушевит сине-жёлтых. Однако с ходу проблем оборонительного характера оно точно не решит. С учётом простоя тренера, они могут ещё и усугубиться.