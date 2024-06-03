Германия — Украина: прогноз «Чемпионата» на товарищескую игру

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Германия — Украина.

Ставка: победа Германии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.

До назначения Юлиана Нагельсмана в сборной Германии был полный беспорядок. Она крайне неудачно выступила на ЧМ-2024 и потерпела ряд поражений в товарищеских матчах. После увольнения Ханси Флика бундестим развернулась на 180 градусов и направилась в обратном направлении, в сторону прогресса.

В последних двух контрольных встречах «немецкая машина» уверенно победила Францию (2:0) и Нидерланды (2:1). Такого футбола от неё болельщики ждали давно. Нагельсман привил команде строгий рациональный стиль. На протяжении всех 180 минут его подопечные контролировали игру. Чувствовалось, что у них есть преимущество.

Заявка сборной Германии смотрелась бы интереснее, если было бы меньше травм. Евро-2024 пропустят Серж Гнабри и только-только восстановившийся после двух разрывов «крестов» Никлас Зюле. В предстоящем матче из-за повреждений не сыграют Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Лерой Зане, но они должны успеть восстановиться к началу финального раунда домашнего чемпионата Европы.

Сборная Украины подходит к Евро-2024 без важных кадровых потерь. В заявке: ставший одним из главных открытий сезона Андрей Лунин, ведущие защитники «Эвертона» и «Борнмута» — Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и лучший бомбардир Примеры — Артём Довбик.

Заключить пари на победу немцев и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Украинцы здорово прибавили, но им предстоит набраться опыта больших матчей. Жёлто-синим нужно больше встреч с командами уровня сборной Германии.

У Германии в лазарете много нападающих, поэтому высокой результативности от неё ждать не стоит. Тем более что украинцы обороняются слаженно и компактно. Несмотря на травмы, немцы остаются фаворитами. В последних двух контрольных матчах они победили превосходящие во всех аспектах жёлто-синих сборные. Нагельсман делает всё, чтобы к домашнему чемпионату Европы бундестим подошла в лучшем виде. Пока что у него получается весьма неплохо.