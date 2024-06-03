Гибралтар — Шотландия: получи фрибет 2222 рубля к товарищескому матчу!

3 июня состоится товарищеский матч Гибралтар — Шотландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Сборная Шотландии начала подготовку к Евро-2024. Эта команда вступит в борьбу в первый же день, шотландцы сыграют в матче открытия турнира с хозяевами — сборной Германии. Кроме того, в соперниках по группе А Венгрия и Швейцария. Разумеется, шотландцы намерены как минимум выйти в плей-офф.

Гибралтар — один из главных футбольных «карликов» на сегодня. Эта команда за свою историю одержала всего пять побед в официальных матчах. В отборе на Евро-2024 Гибралтар проиграл все восемь матчей, не забив ни одного мяча и пропустив 41.

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