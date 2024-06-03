Германия — Украина: во сколько начало товарищеского матча, какие прогнозы и ставки

3 июня состоится товарищеский матч Германия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.43. Успех украинцев оценён в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики уверены, что матч Германия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

В последних двух контрольных встречах «немецкая машина» уверенно победила Францию (2:0) и Нидерланды (2:1). Такого футбола от неё болельщики ждали давно. Нагельсман привил команде строгий рациональный стиль. На протяжении всех 180 минут его подопечные контролировали игру. Чувствовалось, что у них есть преимущество.

В предстоящем матче из-за повреждений не сыграют Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Лерой Зане, но они должны успеть восстановиться к началу финального раунда домашнего чемпионата Европы.

Сборная Украины подходит к Евро-2024 без важных кадровых потерь. В заявке: ставший одним из главных открытий сезона Андрей Лунин, ведущие защитники «Эвертона» и «Борнмута» — Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и лучший бомбардир Примеры — Артём Довбик.