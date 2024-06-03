Хорватия — Северная Македония: прогноз «Чемпионата» на товарищескую встречу 3 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Хорватия — Северная Македония.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценивает состояние игроков после сложнейшего сезона и формирует окончательную заявку на турнир.

Наставник «шашечных» Златко Далич уже объявил предварительный список игроков, которые приглашены на сборы. Сенсаций пока нет. Нашлось место даже ветерану Ивану Перишичу, который в сентябре 2023 года получил тяжёлую травму и долгое время восстанавливал форму. Его опыт пригодится команде.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в таблице группы четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Хорватия превосходит соперника практически по всем показателям, особенно по игре в защите. «Шашечные» готовятся к старту Евро-2024, поэтому вряд ли будут в оптимальной форме, но за счёт высочайшего индивидуального мастерства сумеют одержать победу. Тем не менее разгрома ждать не приходится, поскольку Хорватия традиционно использует оборонительный вариант схемы. Поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Златко Далича и тотал меньше 3.5 мяча.