Букмекеры оценили шансы сборной Армении победить Словению

4 июня состоится товарищеский матч Словения — Армения. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу словенцев можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 71% вероятности. Успех армян оценён в 9.40 (10%). Ставки на ничью принимаются за 5.10 (19%).

Аналитики считают, что матч Словения — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.03.

Победа сборной Словении с форой (-1.5 гола) идёт за 2.10. Ставки на сборную Армении с форой (+1.5) принимаются за 1.77.