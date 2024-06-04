Эксперты назвали шансы сборной Италии в матче с Турцией

4 июня в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» состоится товарищеский матч Италия — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.62. Это примерно 60% вероятности. Успех турок оценивается в 5.90 (17%). На ничью дают коэффициент 4.20 (23%).

Букмекеры считают, что игра Италия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.78.

Ставки на победу сборной Италии с форой (-1.5 гола) принимаются за 2.60.