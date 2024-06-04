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Португалия — Финляндия: прогноз букмекеров и коэффициенты

Португалия — Финляндия: прогноз букмекеров и коэффициенты
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4 июня состоится товарищеский матч Португалия — Финляндия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.18. Это примерно 82% вероятности. Успех финнов оценён в 18.0 (5%). Ставки на ничью принимаются за 7.20 (13%).

Эксперты ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол в исполнении сборной Финляндии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Заключить пари на победу сборной Португалии с форой (-2.5) предлагается за 2.38.

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