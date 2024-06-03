Букмекеры оценили шансы «Реала» стать чемпионом после перехода Мбаппе

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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании французского нападающего Килиана Мбаппе. Ранее футболист в соцсетях сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона-2023/2024. Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

В ушедшем сезоне «Реал» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Сложно представить, на что будут способны «сливочные» после такого громкого перехода. С Мбаппе они непременно прибавят.

Букмекеры оценили шансы «Реала» после подписания Килиана выиграть Примеру в сезоне-2024/2025 коэффициентом 1.55. Если «сливочные» не смогут стать чемпионами – сыграет 2.45.

Кроме того, эксперты предлагают сделать ставку, что Килиан Мбаппе станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2024/2025 с коэффициентом 2.50.