Италия — Турция: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Италия — Турция.

Ставка: Италия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Сборные Италии и Турции находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы. Пока главные тренеры оценивают физические кондиции своих подопечных и стараются вывести их на пик формы к старту турнира.

Наставник «Скуадра адзурра» уже успел объявить предварительный список игроков, приглашённых на сборы. Особых сенсаций нет, стоит лишь отметить, что из-за травмы сбор покинул защитник «Интера» Франческо Ачерби. Лучано Спаллетти довольно быстро определился с заменой и вызвал лидера обороны «Ювентуса» Федерико Гатти.

В отборочном турнире Евро-2024 Италия выступила нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например, поражение в матче с Англией (1:3) и ничью с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Турнир итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы прогрессирует и вышла на высокий уровень, что помогло команде великолепно провести квалификацию Евро-2024. Она заняла первое место в группе, набрав 17 очков. Учитывая уровень соперников, среди которых были Хорватия и Уэльс, подобный результат стоит признать успешным.

Италия играет дома, поэтому будет стараться показать хороший результат. При Спаллетти команда лучше атакует, проводит интересные комбинации, много забивает. Турция переформатировала игру с новым тренером Монтеллой, сместив акцент в сторону качественного позиционного нападения. Кроме того, в пяти из семи последних матчей Италии забивалось минимум три мяча. Поэтому рекомендуем ставку на то, что подопечные Лучано Спаллетти не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.