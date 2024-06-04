Италия — Турция: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Италия — Турция.

Ставка: победа Италии за 1.67.

«Италия и Турция проведут товарищеский матч. Для обеих сборных эта игра пройдёт в рамках подготовки к Евро-2024. Из-за статуса итальянцы видятся тут очевидными фаворитами. Но так легко я бы турок со счетов не сбрасывал, особенно вспоминая, как они провели квалификацию чемпионата Европы.

В отборе на Евро Турция показала очень хорошие результаты. За восемь туров она только один раз проиграла, дважды сыграла вничью и пять раз победила. Итог – первая строчка. Обойти команде удалось таких сильных соперников, как Уэльс и Хорватию.

Но вот после отбора Турция провела пару товарищеских матчей, в которых только проигрывала – 0:1 от Венгрии и 1:6 от Австрии. Впрочем, особой мотивации там у команды не было. Сейчас я уверен, что турки сыграют совершенно с другим настроем.

У Италии был очень тяжёлый отбор на Евро. В сильных соперниках у неё были Англия и Украина. И по итогу именно с украинцами подопечные Спаллетти вели борьбу за второе место – англичане сумели оторваться от них. В итоге только по дополнительным параметрам «лазурная армия» расположилась выше Украины и напрямую попала на чемпионат Европы.

В товарищеских матчах недавно Италия смотрелась не так плохо – обыграла двух соперников с другого континента, Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1). И сейчас я все-таки тоже больше верю в победу итальянцев. Команда подходит к чемпионату Европы в статусе действующего обладателя трофея. Так что настрой у подопечных Спаллетти будет боевой.

С небольшим преимуществом, но выиграет тут Италия, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».